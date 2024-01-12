Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak? Moody's kararı neden önemli? Türkiye'nin kredi notu kaç?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi merakla bekleniyor. 2024 yılının ilk değerlendirmesini yapacağı ülke Türkiye olacak. Yurtiçi piyasalarda gözler Moody's Türkiye değerlendirme raporuna çevrildi. Peki, Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak? Moody's kararı neden önemli? Türkiye'nin kredi notu kaç?
Moody's, 2023 yılı takvimde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi olarak 15 Aralık'ı belirlemiş ancak o tarihte Türkiye için güncelleme yapmamıştı. Buna karşın 19 Aralık'ta Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporu yayımlayan kuruluş, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirmişti.
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU KAÇ?
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.
MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Moody's, 2024 yılına ilişkin "Ülkelerin Kredi Derecelendirme İnceleme Takvimi"ne göre, Türkiye için ilk tarih 12 Ocak, ikinci tarih ise 19 Temmuz olarak açıklandı.
Türkiye'nin, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer alması dikkati çekti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ayrıca belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.
MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Moody's Türkiye kredi notununun akşam saatlerinden açıklanması bekleniyor.
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