Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükseltti. Kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak korudu.
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