Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B3'ten B1'e yükseltti. Kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak korudu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 23:41
Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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