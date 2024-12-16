Moskova Borsası 20 ayın en düşük seviyesinde!

Moskova Borsası jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankasının politika faizi konusunda atacağı adımın belirsizliği nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Moskova Borsası 20 ayın en düşük seviyesinde!
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:04

Moskova Borsası, devam eden jeopolitik gerginlikler ve Rusya Merkez Bankasının politika faizi konusunda atacağı adımın belirsizliği nedeniyle 20 ayın en düşük seviyesine indi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Rusya ile Batılı ülkeler arasında devam eden gerginlik ve yaptırımlar ülke piyasalarında etkili olmaya devam ederken ABD’nin ardından Avrupa Birliği de ülkeye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası da enflasyonla mücadelede henüz sonuç vermezken, bankanın 20 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizlikler nedeniyle Moskova Borsası TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybederek 2.424 puana düştü.

MOSKOVA BORSASI 20 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Moskova Borsası böylelikle 20 ayın en düşük seviyesine indi. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 744 puana geriledi.

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 103,85 seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.


Etiketler: #Moskova Borsası #avrupa birliği #dolar

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