Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:18

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana kadar değer kaybetti. Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler arasına girdi.

Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3’e yakın gerileyerek 94 seviyesine düştü.



