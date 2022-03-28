Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı
Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’ta işleme kapatılan ve geçen hafta sınırlı sayıda hisse senedi sırasıyla işleme geçen Moskova Borsası, yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle sonlandırdı.
Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana kadar değer kaybetti. Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler arasına girdi.
Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3’e yakın gerileyerek 94 seviyesine düştü.
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