Motorin fiyatlarına indirim yolda: İşte yeni fiyat listesi

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yeniden değişiyor. Brent petrolde görülen sert geri çekilme sonrası motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 TL 74 kuruş zam uygulanırken, Brent petrolde yaklaşık yüzde 5’lik düşüş sonrası yeni fiyat düzenlemesi gündeme geldi.

MOTORİNE 2 TL 35 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL 35 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

Brent petrolün yeniden 107 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte indirimin pompaya yansıması ve özellikle büyükşehirlerde motorin fiyatlarının yeniden 70 TL’nin altına inmesi bekleniyor.

AKARYAKIT TABELALARI YENİDEN DEĞİŞECEK

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 65.03 TL

Motorin: 66.95 TL

Otogaz: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 64.88 TL

Motorin: 66.80 TL

Otogaz: 33.29 TL

ANKARA

Benzin: 66.00 TL

Motorin: 68.06 TL

Otogaz: 33.87 TL

İZMİR

Benzin: 66.28 TL

Motorin: 68.33 TL

Otogaz: 33.69 TL

MOTORİN YENİDEN 70 TL’NİN ALTINA GERİLEYEBİLİR

İndirimin ardından motorin fiyatlarının batı illerinde 67-68 TL bandına, doğu illerinde ise 69-70 TL aralığına düşmesi bekleniyor.

Böylece son zamlarla yükselen fiyatların bir kısmı geri alınmış olacak.