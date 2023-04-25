Motorinde indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (25 Nisan 2023)
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı. Motorine gece yarısı 47 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, motorine gece yarısı 47 kuruş indirim gelirken benzin fiyatında bir değişiklik olmadı.
İşte güncel fiyatlar...
Motorin: 19,71 TL
Benzin: 21,25 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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