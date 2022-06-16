Motorine 6 ayda yüzde 135, 1 yılda yüzde 315 zam geldi
1 Ocak 2022’de 12,76 lira olan motorinin fiyatı bir yıl önce ise 7,23 liraydı. Ocak ayından bu yana yüzde 135 zam gelirken bir yılda gelen zam yüzde 315 oldu.
Petrol fiyatlarındaki artış ve Türk lirasının değer kaybının devam etmesi ile birlikte neredeyse her gün akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Motorine yapılan 1,29 kuruşluk zamla birlikte litre fiyatı 29 liranın üzerine çıktı. 17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 80 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin fiyatı 30 lirayı da geçecek. Benzine ise henüz zam yapılmadı.
Gece yarısından itibaren geçerli olan son zamla birlikte İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litre fiyatı 29.19'a çıktı. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye yükseldi. Rize’de ise motorinin fiyatı 29,44 oldu.
Motorinin litre fiyatı geçtiğimiz yıl bugün 7,23 liraydı. Bir yılda motorindeki zam yüzde 315 oldu. Yeni yıla ise motorin 12,76 lira fiyatla girmişti. Sene başından bu yana ise motorinin fiyatı yüzde 135 yükseldi.
20 GÜNDE 6 ZAM
27 Mayıs tarihinde benzine 1,45 lira, motorine 1,38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1,22 lira, motorine 1,49 TL, 8 Haziran tarihinde motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.
Üst üste gelen zamların ardından benzine 95 kuruş indirim yapılmıştı.
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