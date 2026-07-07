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Motorine bir zam daha: Güncel akaryakıt fiyatları ne? Mazot, benzin, LPG ne kadar?

Motorine bir zam daha: Güncel akaryakıt fiyatları ne? Mazot, benzin, LPG ne kadar?

7.07.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Motorine bir zam daha: Güncel akaryakıt fiyatları ne? Mazot, benzin, LPG ne kadar?

Brent petroldeki oynaklıkla akaryakıt fiyatları da değişiyor. Motorine (litre) yaklaşık 1 lira 30 kuruş zam geldi. Yapılan yeni zammın üstüne bir zam daha yapılması ve 8 Temmuz Çarşamba gecesinden itibaren fiyatları yansıması bekleniyor. Peki, Güncel akaryakıt fiyatları ne? Mazot, benzin, LPG ne kadar?

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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 76 kuruşluk zam yapılması ön görülüyor.Peki, Güncel akaryakıt fiyatları ne? Mazot, benzin, LPG ne kadar? 

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66.02 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.83 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67.09 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
  • Motorin litre fiyatı: 67.36 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.99 TL
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