Motorine dev zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (18 Ocak 2023)
Son dakika haberi... Motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 1 lira 5 kuruşluk zam yapılırken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı. İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 1 lira 5 kuruşluk zam yapılırken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.
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