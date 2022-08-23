Motorine yeniden zam geliyor
Petrol fiyatının 100 doları aşamasının ardından motorine zam gündeme geldi. Perşembe gününden itibaren litre başına 95 kuruş zam beklentisi sektör kaynakları tarafından doğrulandı.
Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatının yüzde 4 değer kazandı. Petrolde yaşanan fiyat artışı ile birlikte motorinin ton fiyatında da yükseliş kaydedildi. Artışın ardından motorine zam gündeme geldi. Perşembe gününden itibaren litre başına 95 kuruş zam beklentisi arttı. Sektör kaynakları uluslararası piyasalarda yaşanan artış ve Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetme sürecinin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam edeceği yönünde görüş bildirdi.
Perşembe günü pompaya yansıması beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 26,03 TL olacak. İzmir'de litre fiyatı 26,15, Ankara'da 26,14 TL'ye yükselecek.
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