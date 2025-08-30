Motorine zam bekleniyordu: İşte güncel akaryakıt fiyatları... (30 Ağustos Cumartesi 2025)

Sektör kaynakları motorine 1 TL’yi aşan artış öngörüyordu ancak fiyatlar sabit kaldı.

Benzine geçtiğimiz günlerde 1,21 TL zam yapılırken, motorin fiyatlarında beklenen artış pompa satışlarına yansımadı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1 TL’yi aşan bir zam yapılması öngörülüyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları sabit kaldı.

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin 52,84 TL

Motorin 52,15 TL

LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin 52,69 TL

Motorin 52,03 TL

LPG 25,88 TL

Ankara:

Benzin 53,63 TL

Motorin 53,09 TL

LPG 26,40 TL

İzmir: