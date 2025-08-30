Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motorine zam bekleniyordu: İşte güncel akaryakıt fiyatları... (30 Ağustos Cumartesi 2025)

30.08.2025 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına zam bekleniyordu. Ancak beklenen zam gerçekleşmedi. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Sektör kaynakları motorine 1 TL’yi aşan artış öngörüyordu ancak fiyatlar sabit kaldı.

Benzine geçtiğimiz günlerde 1,21 TL zam yapılırken, motorin fiyatlarında beklenen artış pompa satışlarına yansımadı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1 TL’yi aşan bir zam yapılması öngörülüyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları sabit kaldı.

İstanbul (Avrupa Yakası):

  • Benzin 52,84 TL
  • Motorin 52,15 TL
  • LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

  • Benzin 52,69 TL
  • Motorin 52,03 TL
  • LPG 25,88 TL

Ankara:

  • Benzin 53,63 TL
  • Motorin 53,09 TL
  • LPG 26,40 TL

İzmir:

  • Benzin 53,95 TL
  • Motorin 53,43 TL
  • LPG 26,33 TL
