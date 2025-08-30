Motorine zam bekleniyordu: İşte güncel akaryakıt fiyatları... (30 Ağustos Cumartesi 2025)

Sektör kaynakları motorine 1 TL’yi aşan artış öngörüyordu ancak fiyatlar sabit kaldı.
Benzine geçtiğimiz günlerde 1,21 TL zam yapılırken, motorin fiyatlarında beklenen artış pompa satışlarına yansımadı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1 TL’yi aşan bir zam yapılması öngörülüyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları sabit kaldı.
İstanbul (Avrupa Yakası):
- Benzin 52,84 TL
- Motorin 52,15 TL
- LPG 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
- Benzin 52,69 TL
- Motorin 52,03 TL
- LPG 25,88 TL
Ankara:
- Benzin 53,63 TL
- Motorin 53,09 TL
- LPG 26,40 TL
İzmir:
- Benzin 53,95 TL
- Motorin 53,43 TL
- LPG 26,33 TL