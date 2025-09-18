Motosiklet sürücüleri dikkat: Trafikte yeni zorunluluk yolda!

Türkiye genelinde temmuz ayı itibarıyla motosiklet ve yük motosikletlerinin yüzde 64,3’ünün trafik sigortası bulunmuyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre trafiğe kayıtlı 6 milyon 770 bin motosiklet ve yük motosikletinden yalnızca 2 milyon 417 bini sigortalı. İstanbul’da ise 865 bin 600 motosikletten 456 bini sigortalı, sigortalılık oranı yüzde 52,7 ile ülke ortalamasının üzerinde seyrediyor.

MOTORLU BİSİKLETLER DE ZORUNLU KAPSAMA ALINIYOR

Karayolları Trafik Kanunu’na göre motor hacmi 50 cc ve altı araçlarda trafik sigortası zorunluluğu bulunmuyor. Ancak TBMM’de motorlu bisikletlerin de trafik sigortası kapsamına alınması yönünde taslak hazırlanıyor. Taslak çalışma komisyonundan geçti, genel kurul onayı bekleniyor.

MOTOSİKLET SAYISI ARTIYOR, SİGORTALILIK DÜŞÜK

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, son 5 yılda motosiklet sayısının 3,5 milyondan 7 milyona yükseldiğini, artışta uygun fiyatlı Çin menşeli motosikletler ve motokurye taşımacılığının etkili olduğunu belirtti. Sigortalılık oranı ise 2020’de yüzde 32 iken 2025’te yalnızca yüzde 36’ya yükseldi.

SİGORTALILIK ARTTIRMA YOLLARI

Ertemel, ikinci el araçlarda sigorta devri zorunluluğu ve e-Devlet altyapısının geliştirilmesiyle sigortalılık oranının artırılabileceğini vurguladı. Ayrıca prim sübvansiyonları, taksitli ödeme ve plakalar üzerinden anlık tespit gibi caydırıcı önlemlerle sigortasız araç sayısının azaltılabileceğini aktardı.