MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz’da güncellenecek! Yeni fiyat ne kadar olacak?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtildi. Mevcut bedel üzerinden başvuruda bulunmak isteyenlerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

BAŞVURU VE ÖDEME İŞLEMLERİNDE SON TARİH YAKLAŞIYOR

Bedelli askerlik hizmeti almak isteyen yükümlülerin, güncellenen ücretler yürürlüğe girmeden önce başvurularını ve ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. 1 Temmuz 2025'ten itibaren yeni ücretler geçerli olacak.

Mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin 113 lira 44 kuruş olarak belirlenmişken yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki yükümlüler için ek ödeme olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş talep ediliyor.

Yeni ücretin, 1 Temmuz'dan itibaren memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak güncellenmesi bekleniyor. Bu nedenle, mevcut ücret üzerinden işlem yapmak isteyenlerin 30 Haziran'a kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz ediyor.

2025 için enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında, uzmanlar memur maaş zammının %15-20 aralığında olabileceğini öngörüyor. Bu oran, bedelli askerlik ücretine şu şekilde yansıyabilir:

Yüzde 15 Zam Senaryosu: Memur aylık katsayısı yaklaşık 1,164439’a yükselirse, bedelli askerlik ücreti 279 bin 465 lira 36 kuruş olur.

Yüzde 20 Zam Senaryosu: Katsayı 1,215067’ye çıkarsa 291 bin 616 lira 8 kuruş seviyesine ulaşır.







