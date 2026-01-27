MTV'de ilk taksit için son günler: Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2026 yılı ilk taksit dönemi sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, araç sahiplerinin 2026 MTV ilk taksit ödemelerini 2 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri; vergi daireleri, anlaşmalı bankalar, bankaların mobil uygulamaları ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor.

2026 MTV ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken, MTV artış oranı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu artış, araçların motor hacmi, yaşı ve taşıt değeri kriterlerine göre MTV tutarlarına yansıtıldı.

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

1 OCAK 2018 SONRASI TESCİL EDİLEN OTOMOBİLLER

(Tutarlar yıllık olup, ilk taksitte yarısı ödenir)

1300 cc ve altı otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

1–3 yaş: 5.750 TL

5.750 TL 4–6 yaş: 4.010 TL

4.010 TL 7–11 yaş: 2.238 TL

2.238 TL 12–15 yaş: 1.689 TL

1.689 TL 16 yaş ve üzeri: 593 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

1–3 yaş: 6.319 TL

6.319 TL 4–6 yaş: 4.409 TL

4.409 TL 7–11 yaş: 2.459 TL

2.459 TL 12–15 yaş: 1.861 TL

1.861 TL 16 yaş ve üzeri: 655 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

1–3 yaş: 6.902 TL

6.902 TL 4–6 yaş: 4.807 TL

4.807 TL 7–11 yaş: 2.693 TL

2.693 TL 12–15 yaş: 2.032 TL

2.032 TL 16 yaş ve üzeri: 706 TL

1301 – 1600 cc otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

1–3 yaş: 10.016 TL

10.016 TL 4–6 yaş: 7.510 TL

7.510 TL 7–11 yaş: 4.354 TL

4.354 TL 12–15 yaş: 3.077 TL

3.077 TL 16 yaş ve üzeri: 1.181 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

1–3 yaş: 11.023 TL

11.023 TL 4–6 yaş: 8.264 TL

8.264 TL 7–11 yaş: 4.794 TL

4.794 TL 12–15 yaş: 3.375 TL

3.375 TL 16 yaş ve üzeri: 1.290 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

1–3 yaş: 12.028 TL

12.028 TL 4–6 yaş: 9.012 TL

9.012 TL 7–11 yaş: 5.220 TL

5.220 TL 12–15 yaş: 3.685 TL

3.685 TL 16 yaş ve üzeri: 1.408 TL

2018 ÖNCESİ TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA MTV

MİNİBÜS, PANELVAN VE KARAVAN MTV TUTARLARI

Minibüsler

1–6 yaş: 6.875 TL

6.875 TL 7–15 yaş: 4.540 TL

4.540 TL 16 yaş ve üzeri: 2.214 TL

Panelvan ve moto karavanlar

1900 cc ve altı

1–6 yaş: 9.167 TL

9.167 TL 7–15 yaş: 5.719 TL

5.719 TL 16 yaş ve üzeri: 3.398 TL

1900 cc üzeri

1–6 yaş: 13.876 TL

13.876 TL 7–15 yaş: 9.167 TL

9.167 TL 16 yaş ve üzeri: 5.719 TL

ZAMANINDA ÖDEMEYENLERE GECİKME FAİZİ

2026 MTV ilk taksitini 2 Şubat 2026 tarihine kadar ödemeyen araç sahipleri için her geçen gün gecikme faizi uygulanacak. Uzmanlar, cezalı duruma düşmemek için MTV ödemelerinin zamanında yapılması gerektiğini vurguluyor.