MTV ödemeleri, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra başlayan Motorlu Taşıtlar Vergi ödemesi, sicil kaydı bitene kadar da devam eder. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir?





MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılında MTV ikinci taksiti 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmelidir. İlk taksit de 1 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihlerinde tahsil edilmişti.

MTV NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve ödeme işlemi; anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığından plaka bilgisi ile yapılır.

Vergi dairelerinden sorgulama ve ödeme yapılabildiği gibi GİB mobil uygulamasından da işlem gerçekleştirilir.

Gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile de ödeme yaplabiliyor.

e-Devlet üzerinden de ''https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' adresi aracılığı ile sorgulama ve ödeme yapılıyor.



