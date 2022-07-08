Mücevher sektörü 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

08 Temmuz 2022 Cuma, 12:31

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin sektör raporunu yayınladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanan bilgilere göre, mücevher sektörü 2022 yılının ilk altı ayında toplam 2 milyar 697 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 8,95 oldu. Haziran ayında yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalarak 535,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki mücevher ihracatını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sektörün büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Sektörümüzün katma değerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhracatımızın artması için sektörün tabanının da gelişmesi gerektiğine inanıyor, bunun için önemli adımlar atıyoruz. Türk mücevherinin yeni pazarlara ulaşması ve hak ettiği konuma erişmesi hedefiyle de girişimlerde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında daha güçlü sonuçlar almayı hedefliyoruz.”

PIRLANTALI ALTINA TALEP YAKLAŞIK İKİ KAT ARTTI

TİM’in mücevher sektöründe ürün bazında yaşanan ihracat değişimlerini gösteren verilerine göre; yılın ilk altı ayında en çok ihracatı yapılan ürün ‘altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası’ oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 41,9’luk yüksek bir artış yakalandı ve 2 milyar 155 milyon dolar oldu. İkinci sırada, 205,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen ‘işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın’ kategorisi yer aldı. ‘Pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı’ kategorisindeki ürünlerin ihracatı yüksek bir ivme yakalayarak, yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91,8 artış gösterdi. 135,6 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 18’lik artışla 76,8 milyon dolar ihracat ile ‘gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası’ yer aldı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE YAPILDI

Haziran ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151’lik artışla, 135,7 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bu ülkeyi 73 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 51 milyon dolarlık ihracatla Hong Kong izledi. Dördüncü sırada 41,7 milyon dolarlık ihracatla Irak, beşinci sırada ise 21 milyon dolarlık ihracatla Kırgızistan yer aldı.

Yılın ilk altı aylık döneminde ise en yüksek ihracat yüzde 31’lik artış ve 505,7 milyon dolarla ABD’ye yapılırken, onu yüzde 78’lik artış ve 472,3 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 44’lük artış ve 282 milyon dolarla Hong Kong takip etti. Dördüncü sırada 152,5 milyon dolarlık ihracatla Irak, beşinci sırada ise 128,6 milyon dolarlık ihracatla İsrail yer aldı.