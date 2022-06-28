Muğla'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı

28 Haziran 2022 Salı, 14:00

Menteşe Belediyesi tarafından karakılçık buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında Kafaca, Yeşilyurt ve Ortaköy mahallelerindeki tarım arazisine karakılçık buğdayı ekildi.

Karakılçık buğdayını yaygınlaştırma, buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak adına başlatılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentte 36 dönüm araziye ata tohumlarından karakılçık buğdayı ektiklerini söyledi.

Hasadını yaptıkları buğdayın bir kısmının üreticilere ücretsiz verileceğini, ihtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacağını ve aşevinde yemek yapımında kullanılacağını anlatan Gümüş, sağlıklı gıdaya yerel tohumlarla ulaşılabileceğini ifade etti.

Salgın dönemindi başlatılan yerli üretim çalışmaları ile üreticiye, çiftçiye destek olduklarına işaret eden Gümüş, "Belediyemize ait tarlalarımızda başladığımız tarımsal üretim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hasadını yaptığımız karakılçık buğdayı; su istemeyen, verimli glüteni düşük bir ürün. Bölgemizdeki buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak adına başlattığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Gümüş, hasadı yapılan karakılçık buğdayının tohumunu üreticilere dağıtarak üretimini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.