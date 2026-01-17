Muhalefetin emekli aylıklarının artırılmasına yönelik tüm önergelerini reddeden iktidardan akılalmaz savunma: AKP sayesinde ömür uzamış!

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran “torba teklif” önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, emekli sayısının aşağı yukarı 16.9 milyona çıktığını, aktif çalışan sayısının 28 milyon olduğunu, aktif-pasif oranının 2’nin altında kaldığını belirterek, “Avrupa ülkelerinde 4 olanlar, 5 olan yani sürdürülemez bir noktaya geldik. Bir de şöyle bir şey var: Tabii, bizde ömür de uzadı” dedi.

‘ÖLELİM Mİ?’

Bunun üzerine CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “Ölelim mi” diyerek tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, “Emekliler uzun yaşıyor, çok ayıp ediyorlar” diyerek tepkiyi sürdürdü. Bunun üzerine AKP’li Güneş, “Öyle değil. Bizim ortalama yaşam ömrümüz 1960’ta 48.3; 1970’te 54.2; 1980’de 58; 1990’da 62; AKP sayesinde, sağlığın gelişmesi sayesinde, insanların daha iyi beslenmesi sayesinde ömür 78.5 yıla çıktı” dedi. CHP’li Yıldızlı “Erken ölsünler” diyerek Güneş’e tepkisini sürdürdü. Güneş ise, “Biz onu demiyoruz arkadaşlar, siz diyorsunuz onu” diyerek devam etti. CHP’li Yıldızlı, “O çıkıyor o dediğinden” karşılığını verdi. AKP’li Güneş, “Sen onu çıkarıyorsan onu çıkar” diye konuştu. Güneş ile CHP’li vekiller arasındaki tartışma başka konularda da devam etti. Güneş konuşmasını bitirirken, “Allah bu milleti CHP’ye muhtaç etmesin diyorum” dedi. CHP’li Ağbaba da Uşak’taki yurttaşlara gönderme yaparak, “Allah, İsmail Güneş gibi bir felaketi bir daha Uşak’ın başına vermesin’ diyorlar” karşılığını verdi.

‘SADAKA GÖRÜŞÜYORSUNUZ’

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme görüşülürken, Türk-İş, Hak-İş, Türkiye Emekliler Derneği, Tüm Emekliler Derneği, Dev Emekli-Sen, Emekli Memur-Sen temsilcileri söz alarak eleştirilerini dile getirdiler. Dev Emekli-Sen Genel Mali Sekreteri Gülefer Akyürek, “15 Ocak 2026 Perşembe günü yani bugün Plan ve Bütçe Komisyonu komik bir rakam, sadaka görüşüyorsunuz, hem vallahi hem billahi, mesainize üzülüyoruz. Bu kadar kaynağın içinde biz emeklileri sefalete sürükleyecek, açlığa itecek yaklaşımdan bizi kurtarmanızı talep ediyoruz.” dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, genel başkanlarının sözünün arkasında olduklarını söyledi. Asgari emekli aylığının artırılmasının dengeyi bozduğunu belirten Kalaycı, “Yani 5 milyon kişi yararlanacak ama diğer 10 milyon insan tepkili bu düzenlemeye. Yani bunun yolu nedir? Herkese ödediği prime göre, hizmetine göre maaş bağlayacak intibak yasasının çıkarılması; bunun çözümü budur” dedi.

ÖNERGELER REDDEDİLDİ!

CHP, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılması için önerge verdi. Ancak kabul edilmedi. CHP, tüm emeklilere seyyanen 9 bin lira zam verilmesi için de önerge sundu. Bu önerne de kabul edilmedi. İYİ Parti en düşük emekli aylığının 25 bin lira olması için önerge sundu. Kabul edilmedi. Yeni Yol Partisi de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için önerge verdi. Kabul edilmedi. DEM Parti, en düşük emekli aylığının yılda iki kez DİSK ve Türk-İş tarafından açıklanan son yoksulluk sınırı rakamlarından daha yüksek olanın yarısından az olmayacak şekilde artırılması için önerge sundu. Kabul edilmedi. Muhalefet partilerinin bütün emekli aylıklarının artırılmasına yönelik önergeleri de yine iktidar tarafından reddedildi. Komisyonda kabul edilen teklif gelecek hafta genel kurulda görüşülecek.