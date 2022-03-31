Muhtar maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
AKP'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunduğu yasa teklifine göre, muhtarlara net asgari ücretin altında ödenek verilmemesi için maaşlarına 780 lira 59 kuruş zam yapılacağı hesaplandı.
AKP'li milletvekillerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen yasa teklifinin etki analizi netleşti. Analizde göre, ülke genelinde 50 bin 294 muhtarın görev yaptığı belirtilirken muhtarların 2022 yılı ilk 6 aylık dönemindeki maaşının 3 bin 472 lira 81 kuruş olduğu bilgisi verildi.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bu maaşların ikinci 6 aylık dönemde memur maaş zammı oranında artacağı belirtilen analiz notunda, muhtar maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesiyle her bir muhtara 780 lira 59 kuruş zam yapılmış olacağı hesaplandı. Buna göre, telafi zammının 2022 yılı bütçesine 236 milyon lira ek maliyet çıkaracağı belirtildi.
Yasa teklifiyle, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1'inci maddesi değiştirilerek, muhtarlara 14.750 gösterge rakamı üzerinden verilen ödeneğin net asgari ücretin altında kalması halinde, aradaki farkın ayrıca ödenmesi öngörülüyor.
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