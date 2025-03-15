Mükelleflerin KDV iade talebinde asgari tutar yükseldi

Mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya çıkarıldı.

Mükelleflerin KDV iade talebinde asgari tutar yükseldi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:28

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.


Etiketler: #kdv #Asgari #Resmi Gazete

İlgili Haberler

İzmir Barosu’ndan 'CMK ücreti' tepkisi: KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir

İzmir Barosu’ndan 'CMK ücreti' tepkisi: KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir
ÖTV muafiyeti Meclis'te: Hurda teşviki, ticarilerde KDV muafiyeti ve diğer ayrıntılar...

ÖTV muafiyeti Meclis'te: Hurda teşviki, ticarilerde KDV muafiyeti ve diğer ayrıntılar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler