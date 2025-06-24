MÜSİAD Başkanı çocuk işçiliğini savundu: 'Kesintisiz eğitim çok yanlış bir uygulama'

MÜSİAD Genel Başkanı ve eski AKP Düzce Milletvekili aday adayı Burhan Özdemir, çocuk işçiliğine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması gerektiğini savunan Özdemir, çocukların işgücüne daha erken katılması gerektiğini ifade etti.

EĞİTİM ZORUNLULUĞU ESNETİLSİN ÇIKIŞI

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesine konuşan Burhan Özdemir, Türkiye’deki işsizlik ve nitelikli eleman açığına çözüm olarak zorunlu eğitimin mevcut haliyle sürdürülemeyeceğini söyledi. Özdemir, "Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok" ifadelerini kullandı.

Çocukların akademik başarıya zorlanmadan, yeteneklerine göre erken yaşta iş dünyasına kazandırılması gerektiğini belirten Özdemir, eğitim sisteminin gençleri mesleğe hazırlamada yetersiz kaldığını savundu.

'GENÇLER PİYASAYA ERKEN ADAPTE OLMALI'

Burhan Özdemir açıklamasında, gençlerin yalnızca üniversite odaklı değil, pratik becerilere dayalı bir sistemle mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. “Gençlerimiz işgücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar” dedi.

MÜSİAD olarak bu konuda bir model geliştirdiklerini belirten Özdemir, hazırlanan öneriyi ilgili bakanlıklarla paylaşmayı planladıklarını açıkladı.

'ÇOCUK ODAKLI' VERGİ TEŞVİKİ TALEBİ

Özdemir ayrıca, işgücünün gençleştirilmesi ve doğum oranlarının artırılması hedefiyle "çocuk odaklı" vergi teşviki getirilmesini önerdi. “Bu sayede hem nüfus artışına katkı sağlanır hem de geleceğin işgücü için uygun ortam hazırlanır. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı” dedi.