Musk, Tesla'da işe alımları durdururken yüzde 10 küçülme kararı aldı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini belirten bir e-postayı perşembe akşamı şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi.
Şirketin yöneticilerine gönderilen "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı e-postada Musk, "ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var" ifadelerini kullandı.
Bloomberg HT'de yer alan habere; Tesla henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.
Milyarder Musk bu hafta tüm Tesla çalışanlarına yönelik bir e-maille “Uzaktan çalışma artık kabul edilemez” diyerek çalışanların ofiste haftada en az 40 saat geçirmesi gerektiğini söylemişti.
Tesla'nın yaklaşık 100 bin çalışanı bulunuyor.
ŞİRKETİN HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ
Şirketin hisseleri ABD'de açılış öncesi işlemlerde yüzde 3'e yakın düştü.
Geçtiğimiz günlerde JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ve Goldman Sachs Başkanı John Waldron da ekonomik görünüme dair karamsar tahminlerde bulunmuştu. Dimon "kasırgaya hazırlanın" uyarısı yapmıştı.
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