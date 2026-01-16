Mutfaktaki yangın rakamlara yansıdı: Yoksulluk sınırı 100 bin liraya dayandı!

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarını yayımladı. Çalışmada, memur aileleri ile bekar çalışanların temel yaşam maliyetlerindeki artışa dikkat çekildi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI HESAPLAMASI

BES-AR’ın gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2026 itibarıyla 40 bin 294 lira oldu. Tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyeti ise 65 bin 38 liraya ulaştı. Gıda harcamalarına ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu giderlerin dahil edildiği yoksulluk sınırı 98 bin 864 lira olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Sendikanın değerlendirmesinde, açıklanan veriler doğrultusunda asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı vurgulandı. BES-AR açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2026 için 40 bin 294 lira, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyeti 65 bin 38 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, kısacası yoksulluk sınırı 98 bin 864 lira olmuştur. Bu sonuçlara göre; 2026 yılında da 28 bin 75 lira alan asgari ücretli 40 bin 294 lira olan açlık sınırının yüzde 43,52 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir.

BARINMA VE YAŞAM MALİYETİ VURGUSU

BES-AR, sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin de arttığına işaret ederek, özellikle büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma sorununun derinleştiğini belirtti. Açıklamada, yüksek kira giderleri nedeniyle kamu emekçilerinin maaşlarının büyük bölümünü barınmaya ayırmak zorunda kaldığı, bu nedenle çok sayıda kişinin öğrenci evi benzeri koşullarda birlikte yaşadığı ifade edildi.

Sendika, kamu emekçileri, asgari ücretliler ve emekliler için insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebini yineledi.