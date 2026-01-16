Nakit parayla altın satışı yasaklandı mı? Kuyumcular Odası Başkanı'ndan 'ödeme limiti' uyarısı!

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan “nakit parayla altın satışının yasaklandığı” ve “vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sönmez, bu tür paylaşımların kamuoyunda yanlış algıya yol açtığını belirtti.

KMTS’NİN AMACI KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS), kayıtdışı ekonomiyle mücadele edilmesini, vergi güvenliğinin sağlanmasını, saflık ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesini amaçlıyor. Sistem ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart hale getirilmesini hedefliyor.

KMTS, tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamındaki 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin ve paladyum ile Darphane tarafından belirlenecek diğer ürünleri kapsıyor.

ETİKET VE SERİ NUMARASI UYGULAMASI

Bu kapsamda işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanacak. 1 gramdan 10 grama kadar olan kıymetli madenlerde güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.

10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise seri numarası hem kıymetli madenin üzerine hem de ambalajına lazerle işlenecek.

Buna karşılık bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutuluyor.

NAKİT ÖDEME UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıtdışılığın önüne geçilmesi amacıyla belirlenen nakit ödeme uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Mevcut düzenlemeye göre, belirlenen tutarın üzerindeki alışverişlerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması zorunluluğu sürüyor.

Bu çerçevede, kıymetli maden alımlarında güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında belirli bir tutara kadar işlemler nakit olarak yapılabilirken, bu sınırın üzerindeki alımlar ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

“ASILSIZ İDDİALARI AÇIKLAMAKTAN BIKTIK”

Sönmez, düzenlemenin sosyal medyada yanlış yorumlanmasının tüketicilerde kafa karışıklığına yol açtığını söyledi. Kuyumcuların iddiaların asılsız ve spekülatif amaçlı olduğunu vurguladığını belirten Sönmez, 30 bin liranın üzerindeki işlemlerin banka üzerinden yapılmasının tüm sektörler için geçerli olduğunu ifade etti.

Sönmez, “Bu yeni bir durum değildir ve sadece kuyumculuğu kapsamaz, bütün sektörleri kapsar. 'Altın artık nakitle alınamayacak' diye yanlış açıklamalarda bulunmak piyasada kaos oluşturma çabasıdır” dedi.

“YASTIK ALTI ALTINA EL KONULACAK” İDDİASI

Ödeme kaydedici cihazlarla alışverişte uygulanan limitlere de değinen Sönmez, kuyumculuk sektöründe bu limitin diğer sektörlere göre daha yüksek olduğunu hatırlattı. Bandrolsüz olduğu gerekçesiyle “yastık altı altına el konulacağı” iddialarının da art niyetli olduğunu vurgulayan Sönmez, KMTS’nin temel amacının yurttaşı korumak ve dolandırıcılığın önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

KMTS’nin barkod sistemiyle çalışan bir güvenlik uygulaması olduğunu belirten Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

Bu durum sadece rafineri ürünlerini kapsar, yurttaşın bileziği, küpesi veya gerdanlığıyla ilgisi yoktur. Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan 'nakit parayla altın satışının yasaklandığı' ve 'vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsız.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA TEPKİ

Sönmez, sektörün güven esasına dayalı çalıştığını vurgulayarak, reyting veya etkileşim kaygısıyla yanlış bilgi yayan sosyal medya içerik üreticilerine tepki gösterdi. Asılsız haberlerin hem esnafı hem de yurttaşı paniğe sevk ettiğini belirten Sönmez, yetkisi olmadığı halde açıklama yapan kişiler hakkında hukuki yollara başvurulması gerektiğini söyledi.

“Kuyumculuk sektörü stratejik bir sektördür. Bu sektöre zarar vermek ülkenin temeline dinamit atmaktır. Biz artık bu asılsız iddiaları müşterilerimize açıklamaktan bıktık” dedi.