Ne dolar ne Euro: O döviz birimi 10 yılın zirvesinde!

Çin Yuan'ı, merkez bankasının beklenenden güçlü sabitleme kararı ve dolardaki zayıflamanın etkisiyle son aylardaki en yüksek seviyelerine ulaştı. Küresel piyasalarda doların değer kaybı Asya para birimlerine destek olurken, gözler yeni ekonomik verilere çevrildi.

YUAN EN GÜÇLÜ SEVİYESİNE ÇIKTI

Çin Yuan'ı, merkez bankasının dolar karşısında beklenenden daha güçlü bir günlük sabitleme yapmasıyla çarşamba günü yaklaşık 10 ayın en güçlü seviyesine yükseldi. Aynı gün Japonya'nın 30 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 3,22 ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Çin Halk Bankası (PBOC), orta noktayı 7,1108 seviyesinde belirledi. Bu değer, 6 kasım 2024’ten bu yana görülen en güçlü seviye olurken, Reuters anketindeki 7,1559 tahmininin de altında kaldı. Analistler, adımın Pekin’in yuanın kontrollü şekilde değer kazanmasına izin vermeye hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

DOLAR ZAYIFLIYOR, YUAN GÜÇLENİYOR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın güvercin mesajları ve Donald Trump üzerindeki siyasi baskılar, doları küresel piyasalarda zayıflattı. Bu durum yuanın yükselişini destekledi.

Ebury Piyasa Stratejisi Müdürü Matthew Ryan, "Güçlü sabitleme, yetkililerin dolar karşısında sınırlı bir değerlenmeye açık olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Ancak Ryan, yuanın yıl genelinde ticaret ağırlıklı bazda değer kaybettiğini hatırlattı.

PİYASALARDA İYİMSERLİK VE BEKLENTİLER

Onshore yuan (CNY) gün içinde 7,1447 seviyesine kadar yükseldikten sonra 7,1548’e geriledi. Offshore yuan (CNH) ise 7,1552 seviyelerinde işlem gördü.

CFETS yuan sepet endeksi 96,57’ye çıkarak yaklaşık dört haftanın en yüksek düzeyine ulaştı. Ancak yıl başından bu yana yüzde 4,83 düşüş kaydetti.

GÖZLER ENFLASYON VE İMALAT VERİLERİNDE

Yuanın güçlenmesine rağmen Çin’in zayıf temmuz verilerine yönelik kaygılar fiyatlamaları sınırladı. Piyasaların odağında cuma günü açıklanacak ABD PCE enflasyon verileri ile pazar günü yayımlanacak Çin imalat rakamları bulunuyor.