Nebati'den Kur Korumalı Mevduat için 'atom bombası' diyen Kılıçdaroğlu'na: Finansal istikrarı ve güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamalar...

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:10

Edirne'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayçiçek alım fiyatının kilo başına 16 lira olması gerektiğini söyledi.

Çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in sözü var, açık ve net söylüyorum; iktidar geldiğimizde çiftçiye KDV'siz, ÖTV'siz kırmızı mazot vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil" diye konuştu.

"Bizim saray merakımız yok" diyen CHP lideri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Beyefendiye tahsil edilen yanlış hatırlamıyorsam 10 tane saray var. Biz ülkemizi mütevazı Çankaya'dan yönetmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"'Kur Korumalı Mevduat, ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır' diyorlar. Bomba değil atom bombası" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kur Korumalı Mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil" dedi.

NEBATİ’DEN KILIÇDAROĞLU’NA KUR KORUMALI MEVDUAT YANITI

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Nebati, "Mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değil" dedi.

Nebati de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Nebati, şunları söyledi:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye aldığımız uygulamalardan biridir. Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmış; vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para birimimiz olan TL cinsi hesaplarda tutmaları özendirilerek döviz talebi sınırlandırılmıştır.





Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.





Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir.





KKM uygulamasından yararlanan vatandaşlarımızın toplam mevduat büyüklüğü bankacılık sistemindeki toplam TL mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaşmıştır.





‘Bir avuç insanın bundan faydalandığı’ iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir.

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