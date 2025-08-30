New York borsası haftanın son günü düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 azalarak 45.544,88 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 azalışla 6.460,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 21.455,55 puana indi.

ABD'de açıklanan veriler fiyat artışlarının yıllık bazda hızlandığına işaret ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ENFLASYON GÖSTERGESİ

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi.

ABD'de mal ticareti açığı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 103,6 milyar dolara ulaştı. 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan mal ticareti açığı, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Ülkede Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aşağı yönlü revizyonla 58,2 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler takip edilirken, Cook'un Trump'ın bu girişimine karşı açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Ancak duruşma sonunda Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durdurma talebine ilişkin bir karar çıkmadı.

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte, Cook hakkında yeni bir suç duyurusunda bulundu. Pulte, Cook'un Fed'de görev yaptığı süre boyunca mülkleri hakkında yanlış beyanda bulunduğunu öne sürdü.

New York borsası, pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacak.