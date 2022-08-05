New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:00

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0.69 azalarak 32.499.41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1.03 azalışla 4.109.10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.38 kayıpla 12.544.91 puana indi.

ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin faiz artırımlarına ilişkin endişeleri körüklemesiyle endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 528 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini ikiye katlayan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede işsizlik oranı da aynı dönemde yüzde 3.6'dan yüzde 3.5'e düştü. Böylece, ABD'de hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki salgın öncesi seviyelerine döndü.

RESESYONDA OLUNMADIĞININ KANITI

Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en güçlü kanıtı sağladığını belirtti.



Güçlü gelen istihdam verisinin Fed'in faiz artırımları konusunda elini rahatlattığına işaret eden analistler, enflasyon verilerine de bağlı olarak eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı yapması için bankanın üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade etti.



Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç verisinin de temmuzda aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 5.2 artması ise yüksek enflasyonun hala bir sorun olduğu şeklinde yorumlandı.



İstihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 31 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 68 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.