New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı
New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasıyla haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0.69 azalarak 32.499.41 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1.03 azalışla 4.109.10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.38 kayıpla 12.544.91 puana indi.
ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin faiz artırımlarına ilişkin endişeleri körüklemesiyle endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.
ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 528 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini ikiye katlayan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.
Ülkede işsizlik oranı da aynı dönemde yüzde 3.6'dan yüzde 3.5'e düştü. Böylece, ABD'de hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik oranı, Şubat 2020'deki salgın öncesi seviyelerine döndü.
RESESYONDA OLUNMADIĞININ KANITI
Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en
güçlü kanıtı sağladığını belirtti.
Güçlü gelen istihdam verisinin Fed'in faiz artırımları konusunda elini
rahatlattığına işaret eden analistler, enflasyon verilerine de bağlı olarak
eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı yapması için bankanın
üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade etti.
Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç verisinin de temmuzda aylık
yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 5.2 artması ise yüksek enflasyonun hala bir sorun
olduğu şeklinde yorumlandı.
İstihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 31 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 68 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- 'Erdoğan'ı terk etmeye hazırlanıyorlar'
- IŞİD sorumlusu itiraf etti: 'Hedef Türkiye'