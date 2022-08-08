New York borsası yükselişle açıldı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:06

S&P 500 endeksi yüzde 0.26 artışla 4.155.93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.36 kazançla 12.703.72 puana çıktı.

ABD'de "sürpriz" şekilde güçlü gelen istihdam verilerinin resesyona ilişkin bazı endişeleri hafifletmesinin ardından endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

Resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmişti.

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ ETKİLEYECEK Mİ?

Güçlü gelen iş gücü piyasası verileri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentileri artırırken, analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerindeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısının ABD Senatosu'ndan geçmesi de piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Kamuoyunda bir süredir tartışılan 430 milyar dolarlık tasarı, dün Senato'da yapılan oylamada 50'ye karşı 51 oyla onaylandı. Tasarının bu hafta Temsilciler Meclisi'ne gelmesi bekleniyor.