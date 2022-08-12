New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, enflasyondaki yavaşlama sinyallerinin etkisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artarak 33.461,92 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 4.229,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 artarak 12.870 puana çıktı.
ABD'de yatırımcılar, enflasyonun yavaşlama sinyalleri verdiği bir dönemde, para politikası görünümünü yeniden değerlendirirken endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.
Ülkede tüketici enflasyonunun temmuzda beklentilerin altında kalması ve üretici enflasyonunun iki yılı aşkın süredir ilk kez düşüş göstermesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında gevşemeye gidebileceğine dair beklentileri artırdı.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ
Temmuz ayında ithalat fiyatlarında yaşanan azalış da enflasyonun düşüş eğiliminde olabileceğine dair bir başka işaret olarak yorumlandı.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1.4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3.3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.
Enflasyondaki yavaşlama sinyallerine karşın Fed yetkililerinin açıklamaları ise bankanın sıkılaşma politikasını değiştirmek için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğuna işaret etti.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için henüz oldukça erken olduğunu vurguladı. Daly, eylül toplantısı için ana senaryoda 50 baz puan faiz artışını uygun bulduğunu ancak gerekmesi halinde 75 baz puanlık faiz artışını da destekleyeceğini bildirdi.
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