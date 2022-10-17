New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,43 artarak 30.059,58 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 1,55 artışla 3.638,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,46 kazançla 10.575,64 puana yükseldi.
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tondaki sözle yönlendirmelerinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.
YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI
Ülkenin büyük bankalarından Bank of America'nın, net karında bu yılın 3. çeyreğinde yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik azalışa rağmen finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Bankanın hisseleri, 3. çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.
Analistler, yeni haftada ABD'de yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ile sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının da yakından izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, ABD'de yoğunlaşan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini kaydetti.
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Covid-19'a yakalanmayanların sırrı ortaya çıktı
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu