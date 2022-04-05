NFT satışları bir yılda yüzde 21 bin arttı
Kripto para birimlerinin 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığı günümüzde, gelişen teknolojiyle birlikte yeni pazarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Günümüz ekonomi dünyasında kripto para yine ana gündem maddelerinden biri olarak yerini koruyor.
3 boyutlu teknoloji dünyası gün geçtikçe ilerlerken, değiştirilemez tokenler olarak bilinen NFT’lerin ününü her geçen gün artırdığı ortaya çıktı.
NFT'LERDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2021 yılında NFT’lerin satışı bir önceki yıla göre yüzde 21 bin artarken, alıcı sayısının yaklaşık yüzde 3 bin yükseldiği belirtildi.
NFT NEDİR?
Son dönemde fazlaca popüler hale gelen NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.
NFT sektörünün son yıllarda yaygınlaşması ve bu alanda milyon dolarların dönmesi nedeni ile siber saldırılara da maruz kalıyor.
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