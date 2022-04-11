Niğde’de 78 kişilik iş ilanına 13 bin 213 kişi başvurdu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan 78 kişilik işçi kadrosuna 13 bin 213 kişi başvurdu.
Türkiye, ekonomik kriz ve giderek artan hayat pahalılığı ile mücadele ederken iş başvurularında yaşanan patlama da sürüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.
Resmi veriler ülkede işsizliğin azaldığını gösterse de çift hanelerde seyreden işsizlik ülkedeki gerçek işsizlik oranını da gözler önüne seriyor.
Durumun son örneği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden geldi. Üniversitede açılan 78 kişilik işçi kadrosuna 13 bin 213 kişi başvurdu.
''İKTİDAR ÜLKEYİ YÖNETEMEZ HALE GELDİ''
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanı Erhan Adem de Niğde’de yapılacak işçi alımına yapılan yüksek sayıdaki başvuruya dikkat çekti. "TÜİK insanları yanıltmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Adem, şunları söyledi:
"Türkiye'de işsizlik yok diye gösteriliyor. TÜİK insanları yanıtlama devam ediyor. Niğde'de 78 kişilik kadro için 13 bin 213 kişi başvuruyor. Hani işsizlik yoktu? İnsanların ne kadar zor durumda olduklarını görebilirsiniz. Bu sayılar Türkiye'deki işsizlik rakamlarını ortaya çıkartıyor. Açılan kadroya tam 169 katı başvuru geliyor. Ülkenin ne kadar zor durumda olduğunu görüyorsunuz. Artık iktidar ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. Bir an önce erken seçim kararı alınması gerekmektedir."
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