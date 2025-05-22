Nihat Zeybekci enflasyonun nasıl oluştuğunu anlattı: Bütün oklar AKP'yi gösterdi...

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomik süreçlerinden birini yaşıyor. 2002 yılında politika faizi yüzde 46 seviyesindeyken iktidara gelen AKP, 23 yılın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yönetiminde son kararla politika faizini yine aynı seviyeye getirmiş oldu.

24 Mayıs 2016 ile 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ekonomi Bakanı olarak görev yapan ve şu anda AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Nihat Zeybekci'nin ''enflasyona nasıl sebep olunduğu'' ile ilgili sözleri, ekonomide söylemler ile yapılanlar arasındaki farkı bir kez daha ortaya çıkardı.

Ekonomi yönetimi bu kez AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin hedefi oldu.

'DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞAR HALE GETİRSEYDİK'

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Nihat Zeybekci, ''Bugün en düşük emekli maaşı 15 bin lira. Bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Bununla insanlar belki çok zor imkanlarla, şartlarla yaşıyor. Peki 15 bin lira değil de bunu biz 100 bin lira yapsak ne olur?

Yapabilirsiniz. Merkez Bankanız da var elinizde. Basarsınız parayı dağıtırsınız. Bu biraz önce de arz ettiğim gibi söylediğim gibi para dağıtarak, para basarak, para vererek insanların refahını yükseltseydik, onları daha iyi şartlarda yaşar hale getirseydik, daha fazla tüketir hale getirebilseydik eğer bugün dünyada açlık olmazdı, fakirlik olmazdı. Hemen hemen her ülkenin de Merkez Bankası vardır. Basarlardı parayı ve bütün problemleri çözerlerdi'' ifadelerini kullandı.

Fakat veriler para basılmadığını savunan Zeybekci'yi yalanladı.

1 AYDA 95 YILLIK PARA BASILDI!

''Trading Economics'' verilerine göre M1 2025 Şubat ayında 6.64 trilyonken 2025 Mart ayında yüzde 9.48 artışla 7.27 trilyona çıktı.

Asıl dikkat çekense M0 oldu. Şubat 2025'te M0 644 milyarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği, tutuklanarak İBB'ye operasyonların başladığı mart ayında yüzde 14.45 artışla 760 milyara çıktı. Aradaki 116 milyarlık fark Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yılda bastığı paraya eşdeğer. Keza 2018 Şubat'ta da dolaşımdaki Türk Lirası banknot ve madeni para toplamı 116 milyardı.

DİP NOT: M0, en dar anlamdaki para arzıdır. TCMB tarafından dolaşıma çıkarılmış banknotlarla, Darphane tarafından dolaşıma çıkarılmış madeni paranın toplamından bankaların kasalarında bulunan nakit paranın düşülmesiyle bulunan toplamdır. Yani M0 dolaşımdaki banknotlar ve madeni paraların toplamından banka kasalarındaki nakitin çıkarılması ile bulunur.

M1 ise M0’a bankalarda bulunan vadesiz mevduatın da eklenmesiyle oluşur.

PARA BASINCA ENFLASYONUN YÜKSELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konuşmasına devam eden Nihat Zeybekci daha sonra ''Siz vatandaşın alacağı yumurta, et; diğer tüketim maddelerinin miktarlarını artırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır'' sözleri ile para arzındaki artışın enflasyona neden olduğunu açıkça dile getirdi.

Açıklamasını kira fiyatları üzerinden örnekleyen Zeybekci ''Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı" sözlerini de kullandı.