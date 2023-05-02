Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı enflasyon beklentisi ne?

Nisan ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı enflasyon beklentisi ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:50
Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı enflasyon beklentisi ne?
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Nisan ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. 

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Mayıs tarihinde saat 10:00’da açıklanacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.



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