Merkez Bankası yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:00
Merkez Bankası yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta açıklayacak
Abone Ol google-news

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II'nin tanıtımı dolayısıyla 4 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Ankara'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.


TCMB Şahap Kavcıoğlu enflasyon enflasyon raporu

İlgili Haberler

TCMB açıkladı: Bir yıllık cari açık 10 yılın zirvesinde

TCMB açıkladı: Bir yıllık cari açık 10 yılın zirvesinde
TCMB Kredi Eğilim Anketi: Fonlama koşullarında sıkılaşma ikinci çeyrekte sürecek

TCMB Kredi Eğilim Anketi: Fonlama koşullarında sıkılaşma ikinci çeyrekte sürecek
TCMB'de olağan genel kurul toplandı

TCMB'de olağan genel kurul toplandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler