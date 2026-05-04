Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu: Enflasyon sepetindeki o üründe rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda fiyatı en fazla artan kalem yüzde 44,47 ile doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri oldu. Bu artışı yüzde 19,32 ile hava yolu ile yurtiçi yolcu taşımacılığı ve yüzde 16,9 ile elektrik izledi.

Aynı dönemde diğer dikkat çeken artışlar arasında yüzde 16,79 ile hava yolu ile yurtdışı yolcu taşımacılığı, yüzde 15,46 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar, yüzde 14,63 ile hurma, incir ve tropikal meyveler (taze) ve yüzde 12,25 ile yumrulu sebzeler yer aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ YUMURTADA GÖRÜLDÜ

Nisan ayında fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 11,14 ile yumurta oldu. Bunu yüzde 1,29 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe), yüzde 1,21 ile içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler ve yüzde 1,12 ile birinci el motorlu taşıtlar takip etti.

Fiyatı gerileyen diğer kalemler arasında yüzde 0,96 ile yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler, yüzde 0,93 ile bisikletler ve yüzde 0,79 ile biralar öne çıktı.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Nisanda fiyatı en fazla artan ürünler ve bir önceki aya göre değişim oranları şöyle sıralandı:

Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri: Yüzde 44,47

Yüzde 44,47 Hava yolu ile yurtiçi yolcu taşımacılığı: Yüzde 19,32

Yüzde 19,32 Elektrik: Yüzde 16,9

Yüzde 16,9 Hava yolu ile yurtdışı yolcu taşımacılığı: Yüzde 16,79

Yüzde 16,79 Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: Yüzde 15,46

Yüzde 15,46 Hurma, incir ve tropikal meyveler (taze): Yüzde 14,63

Yüzde 14,63 Yumrulu sebzeler: Yüzde 12,25

Yüzde 12,25 Motorin (mazot): Yüzde 12,05

Yüzde 12,05 Kadın ve kız çocuk giysileri: Yüzde 11,66

Yüzde 11,66 Tüpgaz (ev tüpü): Yüzde 11,34

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Nisanda fiyatı en fazla gerileyen ürünler ve aylık değişim oranları ise şöyle: