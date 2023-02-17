Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:18

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:18

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Nissan ve Fransız Renault ortaklığı, Hindistan operasyonlarının yelpazesini genişletiyor.

Buna göre 600 milyon dolarlık yatırım yapacak iki firma, 6 yeni model geliştirecek ve ülke içerisindeki imalat oranını artıracak.

2 elektrikli ve 4 spor arazi aracı geliştirecek firmalar, kurulacak ortak Ar-Ge merkezinde azami 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacak.