Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Nissan ve Renault ortaklığı, 600 milyon dolarlık yatırımla Hindistan'daki operasyonlarını genişleteceklerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:18
Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor
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Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Nissan ve Fransız Renault ortaklığı, Hindistan operasyonlarının yelpazesini genişletiyor.

Buna göre 600 milyon dolarlık yatırım yapacak iki firma, 6 yeni model geliştirecek ve ülke içerisindeki imalat oranını artıracak.

2 elektrikli ve 4 spor arazi aracı geliştirecek firmalar, kurulacak ortak Ar-Ge merkezinde azami 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacak.


Nissan Renault Hindistan yatırım

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