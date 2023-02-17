Nissan ve Renault, Hindistan'a 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor
Nissan ve Renault ortaklığı, 600 milyon dolarlık yatırımla Hindistan'daki operasyonlarını genişleteceklerini duyurdu.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Nissan ve Fransız Renault ortaklığı, Hindistan operasyonlarının yelpazesini genişletiyor.
Buna göre 600 milyon dolarlık yatırım yapacak iki firma, 6 yeni model geliştirecek ve ülke içerisindeki imalat oranını artıracak.
2 elektrikli ve 4 spor arazi aracı geliştirecek firmalar, kurulacak ortak Ar-Ge merkezinde azami 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacak.
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