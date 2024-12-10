Nobel Ödülleri sahiplerini buldu: Daron Acemoğlu’na ekonomi ödülü

Yayınlanma: 10.12.2024 - 21:15

Güncelleme: 10.12.2024 - 21:15

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Konser Evi’nde düzenlenen 2024 Nobel Ödülleri Töreni’nde, fizik, kimya, tıp, ekonomi ve edebiyat dallarındaki kazananlar ödüllerini aldı. Törene İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, yabancı ülke temsilcileri ve ödül sahiplerinin yakınları katıldı. Ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

Ekonomi dalında ödül, Bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile Simon Johnson ve James Robinson’a verildi. Fizik ödülü John Hopfield ve Geoffrey Hinton’a, kimya ödülü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper’a, tıp ödülü Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a, edebiyat ödülü ise Han Kang’a takdim edildi.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Özellikle ailemle bu anı paylaşmak beni daha da mutlu etti," ifadelerini kullandı.

Her bir ödül sahibine Nobel diploması, madalyası ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para ödülü verildi.

Öte yandan 2024 Nobel Barış Ödülü, dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.