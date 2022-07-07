Nomura açıkladı: Bu büyük ekonomiler önümüzdeki 12 ay enflasyon deneyimleyecek

07 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Salı günü CNBC'nin Street Signs Asia programına konuşan Rob Subbaraman'a göre, merkez bankalarının çoğunun şu anki tek hedefi enflasyonu düşürmek.

Subbaraman 'Çok hırslı davranacaklar çünkü para politikalarına olan güven, kaybetmek için fazla değerli bir varlık' derken 'Aylardır durgunluk riskine dikkat çekmeye çalışıyorduk ve endişeliydik. Şimdi ise ekonomik durgunluğun tam ortasına düşecek pek çok gelişmiş ülkeden bir tanesiyiz' ifadelerine yer verdi.

Araştırma notuna göre Nomura, ABD'ye ek olarak, gelecek yıl AB ülkeleri, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'da da durgunluk bekliyor.

"TEKRAR KONTROL ALTINA ALMALARI GEREKİYOR"

Subbaraman'a göre dünyadaki merkez bankaları, enflasyonun geçici olacağını umarak, uzun süre aşırı rahat para politikaları uyguladı. Subbaraman, CNBC'ye yaptığı açıklamalarda, bankaların şimdi bu durumu telafi etmeleri ve enflasyonu tekrar kontrol altına almaları gerektiğini söyledi.

Subbaraman sözlerine şöyle:

'Dikkat çekmeye çalıştığım bir başka mesele, zayıflamakta olan birçok ekonomi varken, büyüme için ihracata bel bağlanamaz. Durgunluk riskinin oldukça gerçek ve olası olduğunu düşünmemizin bir sebebi de budur.'

Amerikan ve Avrupa merkez bankaları oran artışlarıyla rekor enflasyonu dizginlemeye çalışıyorlar. Amerikan merkez bankası, Haziran ayında gösterge faiz oranını 75 puan arttırarak yüzde 1.5-yüzde 1.75 aralığına getirdi, 50 veya 75 puan daha artabileceğinin de sinyali verildi.

"FED FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEK"

Subbaraman 'Enflasyonun kalıcı olması ve zor dizginlenmesi bekleniyor, Amerikan merkez bankası'nın sıkı müdahelesinin sebebi budur.Amerikan merkez bankası temmuzda 75 ve daha sonra 50 puan artışa gidecek. Daha sonra fon oranı yüzde 3.75'e ulaşana kadar 25 puanlık arttırımlara devam edecek.'

Subbaraman 'Eğer merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarını sıkılaştırmazlarsa, yüksek enflasyona katlanmak ekonomiler için zor olacak. Durum özellikle halk için zor olacak. Bunu tatlı bir şekilde söylemek zor... Enflasyonu dizginlemek için biraz bu acıya katlanmak, enflasyonun doğuracağı sonuçlardan daha iyi olacak. Bunu 1970'lerde gördük' diye uyardı.