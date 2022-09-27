Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak boru hattı açıldı
Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattı açıldı. Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşınacak.
Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattının açılış töreni gerçekleştirildi.
Polonya'nın Goleniow kentinde düzenlenen törene, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen katıldı.
Morawiecki, açılış töreninde yaptığı konuşmada, doğal gaz alanında Rus egemenliğinin bugün sona ereceğini belirterek, "Yeni bir egemenlik, enerji özgürlüğü ve artan enerji güvenliği çağına giriyoruz. Güvenlik, iş birliğinden gelir. Dünyaya, iş birliği ve dayanışma yoluyla kıtamızın güvenlik ve enerji egemenliğini artırmanın mümkün olduğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
Morawiecki, söz konusu boru hattının özgürlük, egemenlik, güven ve barışı sembolize ettiğini vurguladı.
Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattında gaz iletimi 1 Ekim'de başlayacak.
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