Noter işlemlerinde yeni dönem: Araç sorgulamada 'tık' başına fatura

5.05.2026 13:04:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte araç sicil ve tescil sistemi verilerine erişim artık ücretlendirilecek. Yıllık ücretsiz sorgulama hakkını aşan işlemler için belirlenen yeni tarifede, kamu kurumları muaf tutulurken veri talebi için hukuki gerekçe şartı getirildi.

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak araç sorgulamalarında ücret uygulamasını başlattı.

ARAÇ SORGULAMALARI ÜCRETLİ OLDU

Yapılan düzenlemeye göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücret karşılığında yapılacak. Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklikle birlikte araç sorgulama işlemlerine yeni bir ücret sistemi getirildi.

SORGU BAŞINA 2 TL ÜCRET

Araç sicil ve tescil sistemi verilerinin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında, sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 TL işlem ücreti alınacak. Söz konusu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

YILLIK ÜCRETSİZ SORGULAMA HAKKI

Gerçek veya tüzel kişiler için yıl içerisinde her araç başına yapılacak bir sorgulama ücretsiz olacak. Bunun dışındaki sorgulamalar ise ücretlendirme kapsamında değerlendirilecek.

KAMU KURUMLARI MUAF TUTULDU

Düzenlemeye göre kamu kurum ve idareleri ile belediyeler katılım payından muaf olacak. Bu kurumlar araç verilerine erişimde ücret ödemeyecek.

VERİ PAYLAŞIMINA HUKUKİ ŞART

Yönetmelikte ayrıca veri paylaşımına ilişkin sınırlar da belirlendi. Buna göre, araç bilgilerini talep eden kişi veya kurumların hukuki gerekçeye sahip olması ve veriyi bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması amacıyla talep etmesi zorunlu olacak.

