Bitcoin'de 3 ay sonra bir ilk: 80 bin dolar sınırı aşıldı

5.05.2026 12:54:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Spot ETF’lere yönelik güçlü girişler ve madencilik kârlılığındaki artış, kripto para piyasasında risk iştahını yeniden zirveye taşıdı. Altcoinlerden çıkan sermayenin Bitcoin’e yönelmesiyle 80 bin dolar barajı aşılırken, analistler teknoloji hisseleriyle süren güçlü korelasyonun fiyatı yeni zirvelere taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin madenciliğinde artan kârlılık ve spot ETF’lere yönelen güçlü girişler, madenci satışlarının Bitcoin fiyatı üzerindeki baskıyı artırabileceğine yönelik yatırımcı endişelerini azalttı. Piyasalarda risk iştahının yükselmesiyle birlikte Bitcoin’de pozitif görünüm güç kazandı.

ALTCOINLERDEN ÇIKIŞ, BİTCOİN’E YÖNELİM

Cointelegraph’ın aktardığına göre yatırımcı ilgisi zorlanan altcoin piyasasından uzaklaşırken, Bitcoin üzerindeki baskı Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, sermayenin yeniden Bitcoin’e yöneldiğine işaret ediyor.

80 BİN DOLAR SEVİYESİ VE PİYASA ETKİSİ

Bitcoin, pazartesi günü üç ay sonra ilk kez 80 bin dolar seviyesine yükseldi. Bu hareket, kaldıraçlı kısa pozisyonlarda yaklaşık 270 milyon dolarlık tasfiyeyi tetikledi.

Aynı dönemde teknoloji hisselerinin tarihi zirvelere yaklaşması, piyasalarda genel risk iştahının arttığı bir tabloyu ortaya koydu. Bitcoin’deki yükselişin de bu eğilimle paralel ilerlediği görülüyor.

ZİRVE SEVİYESİNDEN UZAK KALDI

Bitcoin’in fiyat hareketi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi ile güçlü korelasyonunu koruyor. Ancak ABD borsaları rekor seviyelere yaklaşırken, Bitcoin Ekim 2025’te gördüğü 126 bin 200 dolar zirvesinin yaklaşık yüzde 36 altında işlem görüyor.

MADENCİLİK KÂRLILIĞI YÜKSELİYOR

Bitcoin madencilerinin kârlılığında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 1 petahash/saniye için günlük gelir 37 dolar seviyesine yükselerek 30 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyelerden birine ulaştı.

Bu gelişme kritik görülüyor çünkü toplam hash oranı son çeyrekte yüzde 13 geriledi. Büyük madencilik şirketlerinin ise borç azaltma ve yapay zekâ veri merkezi yatırımları için Bitcoin varlıklarını nakde çevirdiği belirtiliyor.

ETF GİRİŞLERİ FİYATI DESTEKLİYOR

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine cuma günü 630 milyon dolarlık güçlü net giriş kaydedildi. Bu girişlerin piyasa duyarlılığını iyileştirdiği değerlendiriliyor.

85 BİN DOLAR SENARYOSU GÜÇLENİYOR

Teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyon devam ederken, madencilik kârlılığındaki artış, Bitcoin dominansının güçlenmesi ve opsiyon piyasası verileri birlikte değerlendirildiğinde Bitcoin’in 85 bin dolar seviyesine doğru hareket potansiyelini koruduğu ifade ediliyor.

