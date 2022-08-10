CHP'li Karabat'tan Bakan Nebati'ye zor sorular: 'Görevden alınırsanız şaşırmayın'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:52

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili sorularını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yöneltti. Karabat, paylaşımında KKM'de büyük bir gizlilik olduğuna dikkat çekti.

Karabat, "Belli ki Saray’dan talimat almışsınız ama şunu size söyleyeyim. Sizi ön plana atarak Saray kendi sorumluluğundan kaçmaya, tek suçlu sizi ilan etmeye çalışıyor. Yakında gece yarısı kararnamesiyle görevden alınırsanız şaşırmayın" dedi.

ÖZELLEŞTİRME 63 MİLYAR DOLAR, KKM 60 MİLYAR DOLAR

1) Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini öve öve bitiremeyen Sn. Nureddin Nebati’ye soralım:

KKM’de büyük gizlilik var. Sisteme girenlerin sayısını neden saklıyorsunuz? — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) August 10, 2022

Karabat'ın dikkat çeken paylaşımları şu şekilde:

"Özelleştirme 63 milyar dolar, KKM 60 milyar dolar

1) Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini öve öve bitiremeyen Sn. Nureddin Nebati’ye soralım: KKM’de büyük gizlilik var. Sisteme girenlerin sayısını neden saklıyorsunuz?

2) KKM’deki şirket oranı nedir? Şirketlerin toplam mevduattaki payı kaçtır? Tüm mevduatların dövize endeksli kısmı yüzde 72’yi buldu. Bu nasıl liralaşma politikasıdır?

3) KKM başladığında dolar kuru 18 TL’ydi. 7 ay sonra dolar yeniden 18 TL’ye çıktı. Bu arada 100 milyar TL’ye yakın faiz verdiniz, on milyarlarca liralık vergiden feragat ettiniz.

4) Yılsonunda KKM’nin faturası 300 milyar TL’yi aşacağa benziyor. Tüm bu tabloya rağmen KKM’yi nasıl halen başarılı buluyorsunuz?

5) AKP’nin 20 yılda yaptığı özelleştirmeler 63 milyar doları buldu. KKM’ye park etmiş paranın karşılığı ise 60 milyar dolara ulaştı. Siz özelleştirme geliri kadar varlığı sadece 7 ayda dolarize ettiniz. KKM ile TL cazip değil, rezil edildi.

6) KKM sonlandığı an burada biriken 1 trilyon TL dolara yönelirse bunu karşılayacak değil 60, 1 milyar dolarınız dahi yok. Türkiye’yi çok ciddi bir döviz krizine soktuğunuzun farkında değilsiniz. Bunun nesiyle övünüyorsunuz?

7) 7) Aralık 2021’den bu yana enflasyon ve döviz kurları başta olmak üzere ekonomiye dair ne öngörüde bulundaysanız tutmadı. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

8) 8) Açlık sınırı 6 bin 840 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 22 bin 279 TL’ye çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sizin sayenizde barınma ve beslenme krizi ortaya çıktı. Yarattığınız tablodan memnun musunuz?

9) 9) Finansal istikrar ve güvenden bahsedip Sn. Genel Başkanımıza suçlamada bulunmuşsunuz. Türkiye’de finansal istikrar ve güveni yıkan bizatihi sizsiniz! Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış! Sizde hiç utanma duygusu kalmadı mı?

10) 10) Sn. Nebati, belli ki Saray’dan talimat almışsınız ama şunu size söyleyeyim. Sizi ön plana atarak Saray kendi sorumluluğundan kaçmaya, tek suçlu sizi ilan etmeye çalışıyor. Yakında gece yarısı kararnamesiyle görevden alınırsanız şaşırmayın."