Uykusuz'dan 'Nebati' kapağı
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyon sözlerini kapağına taşıdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen günlerde yaptığı açıklamasında yabancı bir bakanla arasında geçen ilginç diyaloğu anlatmış ve "Yabancı bakan bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz yüzde 10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Nebati'nin açıklamaları tepkiye neden olmuştu.
Uykusuz da Nebati'nin açıklamalarını kapağına taşıdı.
Derginin kapağında Bakan Nebati'nin "Enlasyon arttıkça sokak tatil yeri gibi oldu" dediği görülüyor.
İşte Uykusuz'un kapağı:
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