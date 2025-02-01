O ilde ekmeğe zam geldi: 6 ayda ikinci kez fiyatı arttı!

Erzincan'da ekmeğe yapılan son zam 6 ay önce ağustosta yapılmıştı. 1 Şubat gününden geçerli olmak üzere ekmeğe yine zam geldiği açıklandı.

O ilde ekmeğe zam geldi: 6 ayda ikinci kez fiyatı arttı!
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İHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:58

Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı ile Erzincan’da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Buna göre 1 Şubat 2025 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi.

Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi.

6 AY ÖNCE ZAM YAPILMIŞTI

Erzincan’da en son ekmeğe zam geçen ağustos ayında yapılmıştı.


Etiketler: #Ekmek #zam

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