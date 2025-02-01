O ilde ekmeğe zam geldi: 6 ayda ikinci kez fiyatı arttı!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 01.02.2025 - 10:58

Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı ile Erzincan’da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Buna göre 1 Şubat 2025 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi.

Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi.

6 AY ÖNCE ZAM YAPILMIŞTI

Erzincan’da en son ekmeğe zam geçen ağustos ayında yapılmıştı.