O ilde ekmeğe zam geldi: 6 ayda ikinci kez fiyatı arttı!
Erzincan'da ekmeğe yapılan son zam 6 ay önce ağustosta yapılmıştı. 1 Şubat gününden geçerli olmak üzere ekmeğe yine zam geldiği açıklandı.
Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı ile Erzincan’da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.
Buna göre 1 Şubat 2025 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi.
Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi.
6 AY ÖNCE ZAM YAPILMIŞTI
Erzincan’da en son ekmeğe zam geçen ağustos ayında yapılmıştı.
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