Ocak ayı bordroları yayınlandı: E-bordro nasıl alınır? E-bordro sorgulama 2022
Memurlar, maaşlarına yapılan yüzde 27,91 oranındaki zammın ocak ayı maaşlarına yansıma miktarlarını e-bordro sorgulama ile görebilecekler. E- devlet sistemi üzerinden yayınlanan maaş bordrolarından özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar yararlanamayacak. E-bordro maaş sorgulama üzerinden maaş kesintisi ve ek ödemeler kontrol edilebilecek. Peki e- bordro nasıl alınır? E bordro sorgulama ekranına nereden ulaşılır?
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen memur maaşları bordrolarına artık e-devlet üzerinden ulaşmak mümkün.
Bu işlemi gerçekleştirmek için T.C kimlik numaranız ve e-devlete giriş için kullandığınız parolanızı bilmeniz yeterli. Normal bordrolarda yer alan tüm bilgilere ulaşabildiğiniz e- bordrolarda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmakta. E-bordro üzerinden aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz ve maaşınızdaki kesintileri görebilirsiniz.
E- BORDRO NASIL ALINIR?
E-Bordro maaş sorgulama için aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz:
- "www.turkiye.gov.tr" adresindeki "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
- Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme giriş yapın.
- Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden e-Bordro sorgulamaları hizmetini bulun.
- Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
Bu adımları gerçekleştirdiğinizde maaş bordrolarınızın detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
İsterseniz aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonunu kullanarak bordrolarınızın çıktısını alabilirsiniz.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- MHP'de deprem yaratacak istifa
- Bülent Ersoy’dan ilk açıklama geldi
- MSB Anıtkabir Komutanı'nı görevden aldı
- 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında eleştiri vurgusu
- Enes'in annesi ilk kez konuştu
- Bakan Varank'tan Gökbakar'a tepki
- 10 toksik ebeveyn davranışı
- AKP, park alanını dini tesis alanına kattı
- 'Ucuz ekmek' saldırısı: Dağıtım sırasında vurdular