Ocak ayı bordroları yayınlandı: E-bordro nasıl alınır? E-bordro sorgulama 2022

Memurlar, maaşlarına yapılan yüzde 27,91 oranındaki zammın ocak ayı maaşlarına yansıma miktarlarını e-bordro sorgulama ile görebilecekler. E- devlet sistemi üzerinden yayınlanan maaş bordrolarından özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar yararlanamayacak. E-bordro maaş sorgulama üzerinden maaş kesintisi ve ek ödemeler kontrol edilebilecek. Peki e- bordro nasıl alınır? E bordro sorgulama ekranına nereden ulaşılır?

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 13:39
Ocak ayı bordroları yayınlandı: E-bordro nasıl alınır? E-bordro sorgulama 2022
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Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen memur maaşları bordrolarına artık e-devlet üzerinden ulaşmak mümkün.

Bu işlemi gerçekleştirmek için T.C kimlik numaranız ve e-devlete giriş için kullandığınız parolanızı bilmeniz yeterli. Normal bordrolarda yer alan tüm bilgilere ulaşabildiğiniz e- bordrolarda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmakta. E-bordro üzerinden aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz ve maaşınızdaki kesintileri görebilirsiniz.

E- BORDRO NASIL ALINIR?

E-Bordro maaş sorgulama için aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz:

  • "www.turkiye.gov.tr" adresindeki "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
  • Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme giriş yapın.
  • Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden e-Bordro sorgulamaları hizmetini bulun.
  • Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

Bu adımları gerçekleştirdiğinizde maaş bordrolarınızın detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

İsterseniz aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonunu kullanarak bordrolarınızın çıktısını alabilirsiniz.


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