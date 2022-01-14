Ocak ayı bordroları yayınlandı: E-bordro nasıl alınır? E-bordro sorgulama 2022

14 Ocak 2022 Cuma, 13:39

Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen memur maaşları bordrolarına artık e-devlet üzerinden ulaşmak mümkün.

Bu işlemi gerçekleştirmek için T.C kimlik numaranız ve e-devlete giriş için kullandığınız parolanızı bilmeniz yeterli. Normal bordrolarda yer alan tüm bilgilere ulaşabildiğiniz e- bordrolarda T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, SGK sicil numaranız, vergi numaranız ve imzanız bulunmakta. E-bordro üzerinden aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz ve maaşınızdaki kesintileri görebilirsiniz.

E- BORDRO NASIL ALINIR?

E-Bordro maaş sorgulama için aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz:

"www.turkiye.gov.tr" adresindeki "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden e-Bordro sorgulamaları hizmetini bulun.

Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

Bu adımları gerçekleştirdiğinizde maaş bordrolarınızın detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

İsterseniz aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonunu kullanarak bordrolarınızın çıktısını alabilirsiniz.