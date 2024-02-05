Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
TÜİK 2024 Ocak ayı enflasyon verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, özellikle memur ve emekli maaş zammını etkileyen kritik verileri her ay belirli tarihlerde kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
Aralık ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler Ocak ayı oranlarında Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, ocak ayı enflasyon rakamları bugün (5 Şubat Pazartesi) belli olacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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