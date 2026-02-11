Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ocak ayında en çok satılan otomobil belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi!

11.02.2026 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ODMD verilerine göre ocak ayında otomobil satışları netleşti ve en çok tercih edilen modeller belli oldu. Zirvede yer alan marka konumunu korurken, hibrit ve SUV segmentindeki araçlar da dikkat çekti. Otomobil pazarındaki rekabet yılın ilk ayında hız kesmedi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Renault Clio HB 4 bin 556 adetlik satışla ocak ayında en çok satılan otomobil oldu.

OCAK AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Clio’yu 3 bin 775 adetlik satışla Toyota Corolla izledi. Corolla satışlarının 2 bin 351’i benzinli, 1.424’ü ise hibrit versiyondan oluştu.

Üçüncü sırada 3 bin 200 adetle Toyota C-HR yer alırken, dördüncü basamakta 2 bin 591 adetle Fiat Egea bulundu. Egea ailesi içinde en yüksek satış 1.425 adetle Egea Cross modelinde gerçekleşti.

LİSTEDEKİ DİĞER MODELLER

Listenin devamında 2 bin 200 adetle Volkswagen Tiguan yer aldı. Hyundai i20 2 bin 130 adetle altıncı sırada konumlanırken, Renault Megane Sedan 2 bin 16 adetle yedinci oldu.

Nissan Qashqai 1.915 adetlik satışla dokuzuncu sıraya yerleşirken, Chery Tiggo 8 modeli 1.802 adetlik satışla ocak ayının en çok tercih edilen 10 modeli arasına girdi.

