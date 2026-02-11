Ocak ayında en çok satılan otomobil belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Renault Clio HB 4 bin 556 adetlik satışla ocak ayında en çok satılan otomobil oldu.

OCAK AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Clio’yu 3 bin 775 adetlik satışla Toyota Corolla izledi. Corolla satışlarının 2 bin 351’i benzinli, 1.424’ü ise hibrit versiyondan oluştu.

Üçüncü sırada 3 bin 200 adetle Toyota C-HR yer alırken, dördüncü basamakta 2 bin 591 adetle Fiat Egea bulundu. Egea ailesi içinde en yüksek satış 1.425 adetle Egea Cross modelinde gerçekleşti.

LİSTEDEKİ DİĞER MODELLER

Listenin devamında 2 bin 200 adetle Volkswagen Tiguan yer aldı. Hyundai i20 2 bin 130 adetle altıncı sırada konumlanırken, Renault Megane Sedan 2 bin 16 adetle yedinci oldu.

Nissan Qashqai 1.915 adetlik satışla dokuzuncu sıraya yerleşirken, Chery Tiggo 8 modeli 1.802 adetlik satışla ocak ayının en çok tercih edilen 10 modeli arasına girdi.