Ocak ayının şampiyonu açıklandı: En yüksek kazanç sağlayan yatırım aracı belli oldu!

Ocak 2026’da aylık en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde Euro yüzde 1,18, Amerikan Doları ise yüzde 1,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 7,23 oranında reel getiri sunarken, DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, Euro yüzde 3,22 ve Amerikan Doları yüzde 3,43 oranlarında reel kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE ALTIN ZİRVEDE

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,14 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

ALTI AYLIK GETİRİDE FARK AÇILDI

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 35,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA DA EN YÜKSEK REEL GETİRİ ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 66,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 oranlarında reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 0,51, Amerikan Doları ise yüzde 4,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 oranlarında reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve Amerikan Doları yüzde 6,93 oranlarında reel kayıp yaşattı.